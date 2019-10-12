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 Сорок девять палестинцев пострадали в столкновениях на границе с сектором Газа

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 Сорок девять палестинцев пострадали в столкновениях на границе с сектором Газа

Сорок девять палестинцев пострадали в столкновениях на границе с сектором Газа
4:35   12 Октября 2019
Весь мир

Сорок девять палестинцев пострадали в столкновениях на границе с сектором Газа

Сорок девять палестинцев пострадали в столкновениях на границе с сектором Газа

Количество палестинцев, пострадавших в ходе приграничного конфликта с израильскими военными на востоке сектора Газа, достигло 49, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Минздрава Палестины.

Ранее поступала информация о 31 пострадавшем.

В документе уточняется, что среди пострадавших 22 ребенка. Люди получили пулевые ранения и пострадали от применения газа с израильской стороны.

Палестинцы в секторе Газа протестуют уже 78-ю пятницу подряд. В ходе постоянных столкновений с армией Израиля на границах анклава с 30 марта 2018 года погибли уже 310 человек.

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Автор: Мария Милкевич
#палестина #израиль #сектор газа

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