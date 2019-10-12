Сорок девять палестинцев пострадали в столкновениях на границе с сектором Газа

Количество палестинцев, пострадавших в ходе приграничного конфликта с израильскими военными на востоке сектора Газа, достигло 49, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Минздрава Палестины.

Ранее поступала информация о 31 пострадавшем.

В документе уточняется, что среди пострадавших 22 ребенка. Люди получили пулевые ранения и пострадали от применения газа с израильской стороны.

Палестинцы в секторе Газа протестуют уже 78-ю пятницу подряд. В ходе постоянных столкновений с армией Израиля на границах анклава с 30 марта 2018 года погибли уже 310 человек.