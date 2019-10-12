Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Порядка 80 процентов опрошенных Госдумой пользователей ВК выступили за смертную казнь

Порядка 80 процентов опрошенных Госдумой пользователей ВК выступили за смертную казнь

 Скабеева прокомментировала призывы вернуть смертную казнь в России

Скабеева прокомментировала призывы вернуть смертную казнь в России
ЛНР и ДНР намерены поднять в Минске вопрос о новой дате разведения сил

ЛНР и ДНР намерены поднять в Минске вопрос о новой дате разведения сил

 Зеленский назвал звонки Путину первым шагом к урегулированию в Донбассе

Зеленский назвал звонки Путину первым шагом к урегулированию в Донбассе
Макрон обсудил с Трампом необходимость прекращения турецкой операции в Сирии

Макрон обсудил с Трампом необходимость прекращения турецкой операции в Сирии

 Сорок девять палестинцев пострадали в столкновениях на границе с сектором Газа

Сорок девять палестинцев пострадали в столкновениях на границе с сектором Газа
Порядка 80 процентов опрошенных Госдумой пользователей ВК выступили за смертную казнь

Порядка 80 процентов опрошенных Госдумой пользователей ВК выступили за смертную казнь

 Скабеева прокомментировала призывы вернуть смертную казнь в России

Скабеева прокомментировала призывы вернуть смертную казнь в России
ЛНР и ДНР намерены поднять в Минске вопрос о новой дате разведения сил

ЛНР и ДНР намерены поднять в Минске вопрос о новой дате разведения сил

 Зеленский назвал звонки Путину первым шагом к урегулированию в Донбассе

Зеленский назвал звонки Путину первым шагом к урегулированию в Донбассе
Макрон обсудил с Трампом необходимость прекращения турецкой операции в Сирии

Макрон обсудил с Трампом необходимость прекращения турецкой операции в Сирии

 Сорок девять палестинцев пострадали в столкновениях на границе с сектором Газа

Сорок девять палестинцев пострадали в столкновениях на границе с сектором Газа
3:51   12 Октября 2019
Весь мир

Суд по делу «Конкорда» начнется 6 апреля в США

Суд по делу «Конкорда» начнется 6 апреля в США

Суд над российской компанией «Конкорд менеджмент и консалтинг» бизнесмена Евгения Пригожина начнется 6 апреля 2020 года согласно документу из базы федерального суда столичного округа Колумбия, пишет Федеральное агентство новостей.

Накануне, 8 октября, адвокат компании Эрик Дюбелье направил в суд ходатайство о закрытии дела о вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года из-за отсутствия состава преступления. Если судья вновь откажет в рассмотрении аргументов защиты, будет очевидно, что это дело сугубо политическое.

Ранее ФАН писал, что защита «Конкорда» смогла получить доступ к ряду материалов, утративших конфиденциальность, но многие документы по-прежнему засекречены.

В апреле этого года компания «Конкорд» подала в суд на спецпрокурора Роберта Мюллера и генпрокурора Уильяма Барра за нарушение уголовного законодательства округа Колумбия. По словам Дюбелье, они обнародовали данные о подозрениях к российской компании, тем самым отказав ей в праве на справедливый суд. Вероятно, это стало причиной бегства Мюллера и Барра со своих постов.

До сих пор никто так и не смог предъявить российской компании конкретные обвинения в «сговоре против США», хотя защита подавала соответствующее ходатайство. Это красноречиво говорит о том, что доказательства попросту не существуют.

Напомним, 18 апреля спецпрокурор Мюллер представил общественности доклад по делу о мнимом вмешательстве РФ в американские выборы, в котором признал, что за два года расследования, на которое было потрачено более чем 30 миллионов долларов бюджетных средств, подозрения о связи Трампа с Россией не подтвердились.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#суд #россия #сша #вмешательство #мюллер #конкорд

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...