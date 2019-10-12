Суд над российской компанией «Конкорд менеджмент и консалтинг» бизнесмена Евгения Пригожина начнется 6 апреля 2020 года согласно документу из базы федерального суда столичного округа Колумбия, пишет Федеральное агентство новостей.

Накануне, 8 октября, адвокат компании Эрик Дюбелье направил в суд ходатайство о закрытии дела о вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года из-за отсутствия состава преступления. Если судья вновь откажет в рассмотрении аргументов защиты, будет очевидно, что это дело сугубо политическое.

Ранее ФАН писал, что защита «Конкорда» смогла получить доступ к ряду материалов, утративших конфиденциальность, но многие документы по-прежнему засекречены.

В апреле этого года компания «Конкорд» подала в суд на спецпрокурора Роберта Мюллера и генпрокурора Уильяма Барра за нарушение уголовного законодательства округа Колумбия. По словам Дюбелье, они обнародовали данные о подозрениях к российской компании, тем самым отказав ей в праве на справедливый суд. Вероятно, это стало причиной бегства Мюллера и Барра со своих постов.

До сих пор никто так и не смог предъявить российской компании конкретные обвинения в «сговоре против США», хотя защита подавала соответствующее ходатайство. Это красноречиво говорит о том, что доказательства попросту не существуют.

Напомним, 18 апреля спецпрокурор Мюллер представил общественности доклад по делу о мнимом вмешательстве РФ в американские выборы, в котором признал, что за два года расследования, на которое было потрачено более чем 30 миллионов долларов бюджетных средств, подозрения о связи Трампа с Россией не подтвердились.