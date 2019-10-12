Помпео объяснил, почему США вывели своих военнослужащих с севера Сирии

США вывели своих военнослужащих из зоны операции Турции на севере Сирии из-за опасений за их безопасность, рассказал глава Госдепартамента Майкл Помпео в интервью The Tennessean.

Госсекретарь объяснил, что решение о переброске военных было принято из-за действий Анкары, направившей в Сирию значительные силы. По его словам, в воскресенье вечером стало очевидно, что турецкий лидер Тайип Эрдоган будет вводить войска. При этом в районе проведения турецкой операции оставалось менее 60 американских военнослужащих, и президент США Дональд Трамп принял решение отвести их на 20–30 км от этого места.

Напомним, 7 октября Трамп сообщил о начале вывода военного контингента с северо-востока Сирии, а 9 октября Турция сообщила о проведении на этой территории операции «Источник мира» с целью создания там буферной зоны для защиты турецкой границы. Международное сообщество осудило операцию, а сирийское государственное агентство САНА назвало ее агрессией.