Глава Минфина США заявил об отказе от повышения пошлин на товары из КНР с 15 октября

США не будут повышать таможенные пошлины на китайские товары с 15 октября, как планировали ранее, сообщил в пятницу глава американского Минфина Стивен Мнучин по завершении второго, завершающего дня переговоров с КНР в Вашингтоне.

Он сказал, что по запросу вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ и с одобрения лидера США Дональда Трампа пока будет осуществляться бумажная работа. Мнучин добавил, что Вашингтон рассмотрит вероятность исключения Китая из перечня валютных манипуляторов, куда он был внесен 5 августа. Китайский Центробанк назвал это решение необоснованным и подчеркнул, что оно отрицательно повлияет на восстановление глобальной экономики и мировой финансовой системы.

Трамп в пятницу сообщил, что в ходе переговоров стороны достигли «значительной первой фазы» сделки по урегулированию торговых споров.

Ранее президент США отложил с 1 на 15 октября повышение пошлин с 25 % до 30 % на продукцию из КНР стоимостью 250 миллиардов долларов. В ответ Пекин согласился с 17 сентября избавить от дополнительных тарифов 16 наименований американской торговой продукции.