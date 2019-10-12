Помпео сообщил о мерах, принимаемых США для отмены турецкой операции в Сирии

Американские власти прибегли к дипломатическим и экономическим мерам, пытаясь убедить Турцию остановить военную операцию в Сирии, сообщил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью журналистам The Tennessean, стенограмму обнародовала в пятницу пресс-служба Госдепартамента.

По его словам, «это неудачная идея», и Госдепартамент намерен «убедить президента Турции Тайипа Эрдогана в том, что вторжение не является надлежащим шагом», который подвергнет опасности жизнь курдов, христиан и других этнических и религиозных меньшинств.

«Мы применяем все имеющиеся инструменты в сфере дипломатии и экономики, чтобы убедить их прекратить эти действия», — подчеркнул Помпео.

Напомним, 9 октября Турция сообщила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира» с целью создания там буферной зоны, которая должна защитить турецкую границу. Также в эту зону, по плану Анкары, должны вернуться из Турции сирийские беженцы. Началом операции стали авиаатаки турецких ВВС по позициям курдов.

Сирийское государственное агентство SANA заявило, что это проявление агрессии, международное сообщество выступило с осуждением властей Турции.