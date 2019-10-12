Порядка 80 процентов опрошенных Госдумой пользователей ВК выступили за смертную казнь

Порядка 80 % пользователей социальной сети «ВКонтакте» высказались за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов в ходе голосования на официальной странице Госдумы РФ.

Данная тема вновь обсуждается на фоне убийства девятилетней девочки в Саратове. Люди собирают подписи в интернете под петицией, требующей вернуть высшую меру наказания, сторонниками этой позиции выступили также депутаты ГД от Саратовской области. Другие политики призывают не ставить такие вопросы, когда «нервы накалены до предела». Отмечают также, что эта мера неэффективна, приводя в пример низкий уровень преступности в странах, где смертная казнь не применяется.

На вопрос «Как вы считаете, нужно ли вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов?» более 46 тысяч человек (около 80 %) выбрали ответ «Да», и более 9 тысяч человек (17 %) — ответ «Нет».

Напомним, девятилетнюю девочку, пропавшую в Саратове в среду утром по пути в школу, искали полицейские и волонтеры отряда «Лиза Алерт». В ночь на пятницу местные власти сообщили об обнаружении ее тела. Согласно информации СК РФ, задержан 35-летний мужчина, который признался в убийстве, он имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и «насильственные действия сексуального характера».