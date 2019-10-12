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 Премьер Словакии заявил, что страна поддержит возможную отсрочку Brexit

Премьер Словакии заявил, что страна поддержит возможную отсрочку Brexit
1:25   12 Октября 2019
Весь мир

Премьер Словакии заявил, что страна поддержит возможную отсрочку Brexit

Премьер Словакии заявил, что страна поддержит возможную отсрочку Brexit

Словакия готова при необходимости поддержать отсрочку выхода Великобритании из ЕС, сообщил премьер-министр республики Петер Пеллегрини, его слова приводит в пятницу вечером Словацкое радио.

 

«Словакия всегда придерживалась вариантов, которые могли бы отсрочить выход Великобритании из ЕС или исключить реализацию этого плана, — заявил словацкий премьер.

По его мнению, Brexit не отвечает интересам Евросоюза и в том числе Словакии, а особенно Brexit без сделки между Лондоном и Брюсселем.

Пеллегрини добавил, что на предстоящем заседании Европейского совета Словакия проголосует за отсрочку выхода Великобритании из ЕС, если такой вопрос будет стоять.

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Автор: Мария Милкевич
#евросоюз #великобритания #брексит #словакия

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