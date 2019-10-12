Премьер Словакии заявил, что страна поддержит возможную отсрочку Brexit

Словакия готова при необходимости поддержать отсрочку выхода Великобритании из ЕС, сообщил премьер-министр республики Петер Пеллегрини, его слова приводит в пятницу вечером Словацкое радио.

«Словакия всегда придерживалась вариантов, которые могли бы отсрочить выход Великобритании из ЕС или исключить реализацию этого плана, — заявил словацкий премьер.

По его мнению, Brexit не отвечает интересам Евросоюза и в том числе Словакии, а особенно Brexit без сделки между Лондоном и Брюсселем.

Пеллегрини добавил, что на предстоящем заседании Европейского совета Словакия проголосует за отсрочку выхода Великобритании из ЕС, если такой вопрос будет стоять.