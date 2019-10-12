Турция готова ответить на возможные санкции США

Анкара готова к ответным мерам в случае введения Вашингтоном санкций из-за турецкой операции в Сирии, говорится в заявлении официального представителя МИД страны Хами Аксоя.

Ранее глава Минфина США Стивен Мнучин сказал, что ведомство получит от главы государства Дональда Трампа широкие полномочия на введение серьезных санкций против Турции. В Госдепартаменте ранее сообщали, что США готовы пойти на это из-за этнических чисток или беспорядочных атак по мирным гражданам, чего пока не происходит.