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1:16   12 Октября 2019
Весь мир

Турция готова ответить на возможные санкции США

Турция готова ответить на возможные санкции США

Анкара готова к ответным мерам в случае введения Вашингтоном санкций из-за турецкой операции в Сирии, говорится в заявлении официального представителя МИД страны Хами Аксоя.

Ранее глава Минфина США Стивен Мнучин сказал, что ведомство получит от главы государства Дональда Трампа широкие полномочия на введение серьезных санкций против Турции. В Госдепартаменте ранее сообщали, что США готовы пойти на это из-за этнических чисток или беспорядочных атак по мирным гражданам, чего пока не происходит.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #санкции #турция

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