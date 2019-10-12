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0:34   12 Октября 2019
Весь мир

Глава МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с Эр-Риядом

Глава МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с Эр-Риядом

Тегеран готов как к прямым переговорам с Эр-Риядом, так и при посредничестве других стран, сообщил в интервью телеканалу TRT глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Он отметил, что Саудовская Аравия является соседним государством, поэтому у иранских властей нет иного выбора.

«Мы всегда были открыты к обсуждению любых вопросов с Саудовской Аравией. Саудовская Аравия — наш сосед… У нас нет другого выбора, кроме как вести переговоры друг с другом. И мы открыты для переговоров с Саудовской Аравией, как прямых, так и через посредников» — заявил Зариф.

Напомним, 14 сентября произошла атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии, в результате чего крупнейший поставщик нефти сократил добычу более чем вдвое. Мятежные хуситы Йемена, против которых воюет арабская коалиция под эгидой Саудовской Аравии, взяли ответственность за нападение на себя, но США возложили вину на Иран. Эр-Рияд присоединился к этой позиции, в то время как Тегеран отрицает свою причастность.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #иран #саудовская аравия #зариф

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