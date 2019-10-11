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23:23   11 Октября 2019
Россия

Паралимпийскую сборную России официально пригласили на Игры 2020 года в Токио

Паралимпийскую сборную России официально пригласили на Игры 2020 года в Токио

Паралимпийский комитет России получил официальное приглашение принять участие в Паралимпийских играх, который в 2020 году пройдут в Токио, от Международного паралимпийского комитета.

Об этом в пятницу вечером сообщила пресс-служба ПКР.

«Международный паралимпийский комитет и оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года направили в Паралимпийский комитет России официальное приглашение, подписанное президентом МПК Эндрю Парсонсом и президентом оргкомитета «Токио-2020» Есиро Мори принять участие в XVI летних Паралимпийских играх 2020 года в Токио», - говорится в сообщении.

Там же отмечается, что численность делегации РФ на предстоящих Паралимпийских Играх определять в соответствии с квалификационными категориями. Как ожидается, принять участие в состязаниях по 18-20 видам спорта смогут около 300 российских спортсменов.

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Автор: Александр Люблинский
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