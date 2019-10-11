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23:40   11 Октября 2019
Россия

Скабеева прокомментировала призывы вернуть смертную казнь в России

Скабеева прокомментировала призывы вернуть смертную казнь в России

Телеведущая Ольга Скабеева в ответ на призывы граждан и некоторых политиков отменить мораторий на смертную казнь в России напомнила об инциденте с британцем Тимоти Эвансом, повешенным за убийство, которое он не совершал.

В 1949 году Эванса казнили за убийство собственной жены и ребенка, но через четыре года оказалось, что настоящим виновником был серийный убийца Джон Кристи.

«Дело Эванса» и развернувшаяся после выявленной ошибки дискуссия в обществе привели к отмене смертной казни в Великобритании в 1965 году», — напомнила телеведущая.

Тему возвращения смертной казни подняли на фоне трагедии в Саратове, где была убита девятилетняя девочка. В интернете появляются соответствующие петиции. Также звучат призывы не принимать поспешных решений, когда «нервы накалены до предела».

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Автор: Мария Милкевич
#убийство #саратов #смертная казнь #мораторий #скабеева

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