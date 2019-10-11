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 Взрыв прогремел в Сирии у аванпоста американских военных

Взрыв прогремел в Сирии у аванпоста американских военных
23:07   11 Октября 2019
Сирия

Взрыв прогремел в Сирии у аванпоста американских военных

Взрыв прогремел в Сирии у аванпоста американских военных

Взрыв раздался в пятницу возле аванпоста американских военных у сирийского города Кобани, также известного как Айн-эль-Араб, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя США.

Данных о погибших и пострадавших пока нет, источник взрыва также не установлен.

Напомним, накануне российский ЦПВС сообщил, что террористы взорвали две самодельные бомбы на пути следования военного патруля РФ в сирийской провинции Деръа. Пострадали двое сотрудников сирийских органов безопасности, прибывших на место происшествия, когда прогремел второй взрыв.

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Автор: Мария Милкевич
#сирия #взрыв

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