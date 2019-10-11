Хакеры взломали почтовую систему посольства РФ в Латвии

Российское посольство в Латвии сообщило в Facebook о хакерской атаке на свою почтовую систему, злоумышленники рассылали спам от лица дипмиссии.

«Одиннадцатого октября с.г. состоялась хакерская атака на почтовую систему посольства России в Латвии, в связи с чем началась массовая рассылка писем со спамом якобы от имени российского диппредставительства», — написано в сообщении.

Дипломаты добавили, что всегда необходимо проверять адрес отправителя.