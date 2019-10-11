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23:00   11 Октября 2019
Весь мир

Хакеры взломали почтовую систему посольства РФ в Латвии

Хакеры взломали почтовую систему посольства РФ в Латвии

Российское посольство в Латвии сообщило в Facebook о хакерской атаке на свою почтовую систему, злоумышленники рассылали спам от лица дипмиссии.

«Одиннадцатого октября с.г. состоялась хакерская атака на почтовую систему посольства России в Латвии, в связи с чем началась массовая рассылка писем со спамом якобы от имени российского диппредставительства», — написано в сообщении.

Дипломаты добавили, что всегда необходимо проверять адрес отправителя.

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Автор: Мария Милкевич
#латвия #хакеры #кибератака #посольство рф

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