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Трамп дал Минфину США полномочия вводить санкции против Турции

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23:11   11 Октября 2019
Весь мир

Трамп дал Минфину США полномочия вводить санкции против Турции

Трамп дал Минфину США полномочия вводить санкции против Турции

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил в пятницу журналистам, что глава государства Дональд Трамп предоставил его ведомству новые полномочия в вопросе введения санкций против турецких властей.

Говоря о полученных полномочиях Мнучин назвал их «весьма значительными», отметив, что санкции теперь могут быть введены не только против самого правительства Турции, но и против любого лица, связанного с ним. При этом он отметил, что на данный момент санкции еще не введены, но, вероятно, в течение дня Трамп подпишет соответствующий указ.

«Это очень мощные санкции. Надеюсь, нам не придется их использовать. Но мы можем сокрушить турецкую экономику, если потребуется», - добавил он.

Трамп дал Минфину США полномочия вводить санкции против Турции

Напомним, ранее на текущей неделе президент США пригрозил порвать турецкую экономику в клочья, если Анкара начнет военную операцию на севере Сирии. Тем не менее, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции, а позже добавил, что никакие призывы из Вашингтона не заставят его эту операцию прекратить.

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Автор: Александр Люблинский
#сша #санкции #турция #минфин #весь мир #полномочия #мнучин

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