Специальные тренинги с реквизитом для провокаций проводили перед беспорядками в Москве

Телеканал НТВ в пятницу, 11 октября, представил фильм-расследование «Организованная протестность». Его авторы рассказали о том, как, кто и для каких целей организовал летние незаконные акции в российской столице.

По данным канала, специально подготовленные для участия в митингах провокаторы рассчитывали на жесткую работу полиции, как это происходит на Западе, когда митингующий может получить пулю за один неловкий жест.

Журналистам удалось выяснить, что для провокаций на митингах в этом году в Москве проводились специальные курсы. На этих собраниях людям объясняли, что участие в такого рода потасовках - это стресс, а также о том, как правильно сопротивляться силовикам. Эти специфические тренинги, отмечает канал, проводились со специальным реквизитом в виде импровизированного автозака и ряженных росгвардейцев.

Ранее ФАН выпустил расследование об организации летних беспорядков в Москве «Анатомия протеста — 2019», рассказав о роли беглого олигарха Михаила Ходорковского и блогера Алексея Навального в незаконных акциях этого лета.