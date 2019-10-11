Боевики взорвали две бомбы на маршруте российского военного патруля в Сирии

Террористы взорвали две бомбы на пути следования российского военного патруля в сирийской провинции Деръа, рассказал глава Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин.

Он уточнил, что российские военные при этом не пострадали. Сначала подорвалось кустарное безоблачное устройство. Через 20 минут после взрыва на месте инцидента уже было подразделение сирийских органов безопасности, и тогда боевики подорвали еще одну бомбу. В результате второго взрыва пострадали двое сирийских сотрудников и один автомобиль.

Бакин отметил, что активность боевиков в последние дни повысилась в связи с военной операцией Турции «Источник мира».