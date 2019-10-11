НТВ рассказал об американке, раздававшей юридические советы задержанным на акциях в Москве

Телеканал НТВ в пятницу, 11 октября, представил новое расследование «Организованная протестность» о массовых беспорядках в Москве этим летом, а также о том, кто, как и для чего их организовал.

В частности, авторы сюжета рассказали о гражданке США Татьяне Бранник, задержанной на проспекте Сахарова в ходе митинга. Видиозапись задержания оказалась в распоряжении журналистов. На кадрах видно, что женщина дерзит росгвардейцам, которые, в свою очередь, ведут себя подчеркнуто вежливо.

По данным НТВ, женщина оказалась не простой участницей митинга. На митинге американский юрист раздавала протесты задержанным. По мнению экспертов, на митинге американка намерено вела себя так, чтобы попасть в автозак.

Ранее ФАН выпустил расследование «Анатомия протеста - 2019», которое было посвящено деталям вмешательства США в российские выборы.