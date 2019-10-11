Володин встретился с Эрдоганом и передал ему приветственные слова Путина

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин в пятницу прибыл в Стамбул на третью Конференцию председателей парламентов по противодействию терроризму, и встретился там с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передав ему приветственные слова от российского лидера Владимира Путина.

Об этом 11 октября сообщает пресс-служба Госдумы РФ.

На Конференции, основные мероприятия которой, как отмечаются, пройдут в субботу, собрались спикеры парламентов Турции, России, Китая, Ирана, Афганистана и Пакистана.

«В ходе официального приема президент Турции пообщался со всеми участниками III Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия. В рамках мероприятия состоялась встреча Вячеслава Володина и Реджепа Тайипа Эрдогана. (…) Председатель ГД передал турецкому президенту теплые слова приветствия от президента РФ Владимира Путина», - говорится в сообщении.

Там же отмечается, что Эрдоган и Володин обсудили главные темы предстоящей конференции – формирование комплексного подхода и гармонизации законов, регулирующих борьбу с терроризмом, а также укрепление взаимодействия на международном уровне.