Помпео поддержал руководство Эквадора в связи с протестами в стране

Глава Госдепартамента США Майк Помпео в пятницу в распространенном заявлении поддержал руководство Эквадора в связи с протестами в этой стране.

«Соединенные Штаты поддерживают усилия президента (Ленина) Морено и власти Эквадора по внедрению демократических принципов и осуществлению необходимых экономических реформ. Мы в курсе сообщений о причастности внешних игроков к этим демонстрациям и следим за этим», — сказал он.

Напомним, в начале октября граждане Эквадоре начали протестовать против экономических реформ правительства. Во время манифестаций в стране задержаны несколько сотен человек. Лидер Эквадора Ленин Морено ввел режим ЧП на фоне протестов и подчеркнул, что согласованный с МВФ пакет мер, включающий отмену субсидий на бензин, не подлежит пересмотру. При этом он заявил, что готов встретиться с представителями движения коренных народов и обсудить их требования.