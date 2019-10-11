Эрдоган заявил, что призывы США не заставят Турцию прекратить операцию в Сирии

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу вечером ответил Вашингтону на призывы прекратить начатую 9 октября военную операцию на северо-востоке Сирии.

«Турция не остановит свою операцию в Сирии, несмотря на призывы США», - подчеркнул Эрдоган.

Ранее в пятницу глава Пентагона Марк Эспер провел телефонные переговоры с турецким министром обороны Хулуси Акаром, в ходе которых заявил, что Вашингтон призывает Анкару прекратить военную операцию «Источник мира» в северо-восточных приграничных районах Сирии. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе американского военного ведомства.