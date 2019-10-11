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21:44   11 Октября 2019
Весь мир

Bloomberg пишет, что США и Китай достигли частичного торгового соглашения

Bloomberg пишет, что США и Китай достигли частичного торгового соглашения

Вашингтон и Пекин смогли прийти к частичному соглашению, которое сможет завершить американо-китайскую торговую войну, передает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

 

Согласно информации агентства, эти договоренности содержат уступки в области закупок сельхозпродукции со стороны КНР и некоторое ослабление пошлин со стороны Штатов. Они лягут в основу более широкого соглашения, которые лидеры двух стран Дональд Трамп и Си Цзиньпин примут позднее в этом году.

Уточняется, что соглашение пока предварительное и после встречи Трампа с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ в пятницу может быть скорректировано.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #китай #торговая война

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