Коммунистам понравилось, как «Джокер» выносит приговор капитализму

— Известно, что история развивается в начале 80-х годов. Тогда Брюс Уэйн показан нам совсем маленьким мальчиком. Родился Джокер где-то в сороковые, то есть в фильме ему где-то 40 лет. Не кажется, что со временем немного напутали…



Александр: Надо понимать, что фильм только снят по мотивам комикса. Он и не пытается дословно его цитировать. Через популярный образ создатели стараются донести совершенно другие идеи. Поэтому режиссер даже не пытается показать, что следует канве комикса.



Это история о принце и нищем. Оба они являются сыновьями Уэйна-старшего, это очевидно. Но судьба одного ребенка [Джокера] складывается совершенно иначе. Система травмирует и маленького Уэйна, потому что, если вы посмотрите внимательно, то он даже ни разу не улыбается за весь фильм. Авторитарность тоже губит этого ребенка. Если вспомнить, то клоуны, пикетирующие здание правительства, стоят с плакатами «Уэйн - фашист». Это очень хорошая отсылка. Они говорят: «Вот эти ваши, ****, герои это на самом деле пропаганда фашистской диктатуры. Здесь придут наши «сверхгерои» и решат все наши проблемы за нас. Общество противопоставлено этим толстосумам. Это прослеживается во время всего фильма. Даже когда убивают этих «брокеров». Нам говорят, что это были хорошие ребята, но по фотографиям мы видим, что они были самодовольными. Мерзавцами, которые думали, что раз у них есть деньги то, они могут топтать и унижать всех вокруг.



Денис: Я полностью согласен с оценкой Александра. Действительно, Артур Флек вызывает какое-то сочувствие. Человек просто растоптан обществом, которое его и породило. Конечно, убивать людей, даже в качестве протеста против этой системы, не годится ни в какие рамки.

