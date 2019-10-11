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Коммунистам понравилось, как «Джокер» выносит приговор капитализму

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Коммунистам понравилось, как «Джокер» выносит приговор капитализму

Коммунистам понравилось, как «Джокер» выносит приговор капитализму

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Коммунистам понравилось, как «Джокер» выносит приговор капитализму

Комсомольцы Екатеринбурга сходили на премьеру триллера «Джокер» Тода Филлипса, который побил сразу несколько кассовых рекордов — в США и в мире. А после обсудили увиденные в кино проблемы капиталистического общества, ложь с телеэкранов, эгоизм и наглость богатых властителей в кафе. Дискуссии не прекращаются до сих пор. К ним присоединилась «Политика Сегодня».
Александр Ладыгин
Депутат ЗакСа Свердловской области и профсоюзный активист
Денис Курочкин
Первый секретарь Свердловского обкома ЛКСМ РФ
— Вы смотрели нового Джокера с Хоакином Фениксом? Как вам он?

Денис: Он очень хорошо показал Джокера. Хорошо сыграл человека сумасшедшего, которого общество довело до безумия. Картина сделана очень хорошо. Достаточно высокий уровень. Сильная картина заставляет задуматься.
В этот момент к дискуссии присоединился еще один коммунист. Александр Ладыгин депутат свердловского ЗакСа, который, по словам приятеля, лучше ориентируется в тонкостях комиксового кино.
— Александр, как вам фильм, в таком случае?

Александр: Считаю, что Феникс однозначно заслуживает «Оскар». Фильм «Джокер» главный претендент на получение этой премии. Впервые на экраны вышел фильм, в котором рассказывают людям не о супергероях, а о них самих и об их проблемах. То есть этот фильм говорит о жизни, о проблемах «маленького человека». Он предлагает зрителям отождествлять себя с простым человеком, прошу прощения, затюканным системой, доведенным ей до отчаяния. В этом фильме очень много смысловых пластов и образ отца, которого главный герой ищет, и образ матери — это депрессивная функция власти и общества над личностью. Неслучайно он освобождается от этого, пускай и деструктивным путем, от этого контроля. Если вы обратили внимание, в конце фильма у него нет припадков невротического смеха. Он контролирует себя. Джокер не пытается больше играть какую-то роль для этого общества.
— Как мы знаем в комиксах Джокером стал Красный Колпак, который испугался Бэтмена и случайно угодил в котел с химикатами. Так родился знакомый образ с зелеными волосами и пугающей улыбкой. Почему тогда в новом фильме Джокер рождается из душевнобольного Артура Флека?

Александр: Если в комиксах ему нужно было окунуться в токсичные отходы, то сейчас общество стало настолько едким, что может создавать подобных монстров. Это диагноз не Артуру Флеку, а диагноз обществу, который вынес режиссер. Американскому обществу прежде всего и капитализму, который безумен и травмирует нормальных людей и делает из них монстров. А фильм это очень четко показывает.

У фильма однозначный классовый подтекст. И более того, Джокер говорил, что не делал никакого политического заявления из убийства. Он не интересуется политикой это правда, но он просто бунтующий одиночка. Восставший против системы. И режиссер это показывает, что это бунт одиночек против системы, который в общем-то заканчивается ничем. Нет никакой позитивной повестки, в итоге герой бунтует - система укрепляется, а в конце фильма он попадает в сумасшедший дом. Система побеждает. Фильм-то об этом. Он о бунте одиночки против злой системы.
— Не вызывает ли история Артура Флека сочувствия у вас?

Александр: Она вызывает максимальное сочувствие. Главный герой к себе максимально располагает. Если у тебя нет родственников или богатых друзей, то ставишь себя на его место. Артур даже пишет в своем дневнике, что самое неприятное в болезни, что все хотят, чтобы ты ее скрывал. То есть общество требует от тебя этого и не собирается помочь. Позже власть даже отказывает ему в праве на препараты, которые подавляют симптомы. Общество само провоцирует героя на совершение противоправных действий.
— Известно, что история развивается в начале 80-х годов. Тогда Брюс Уэйн показан нам совсем маленьким мальчиком. Родился Джокер где-то в сороковые, то есть в фильме ему где-то 40 лет. Не кажется, что со временем немного напутали…

Александр: Надо понимать, что фильм только снят по мотивам комикса. Он и не пытается дословно его цитировать. Через популярный образ создатели стараются донести совершенно другие идеи. Поэтому режиссер даже не пытается показать, что следует канве комикса.

Это история о принце и нищем. Оба они являются сыновьями Уэйна-старшего, это очевидно. Но судьба одного ребенка [Джокера] складывается совершенно иначе. Система травмирует и маленького Уэйна, потому что, если вы посмотрите внимательно, то он даже ни разу не улыбается за весь фильм. Авторитарность тоже губит этого ребенка. Если вспомнить, то клоуны, пикетирующие здание правительства, стоят с плакатами «Уэйн - фашист». Это очень хорошая отсылка. Они говорят: «Вот эти ваши, ****, герои это на самом деле пропаганда фашистской диктатуры. Здесь придут наши «сверхгерои» и решат все наши проблемы за нас. Общество противопоставлено этим толстосумам. Это прослеживается во время всего фильма. Даже когда убивают этих «брокеров». Нам говорят, что это были хорошие ребята, но по фотографиям мы видим, что они были самодовольными. Мерзавцами, которые думали, что раз у них есть деньги то, они могут топтать и унижать всех вокруг.

Денис: Я полностью согласен с оценкой Александра. Действительно, Артур Флек вызывает какое-то сочувствие. Человек просто растоптан обществом, которое его и породило. Конечно, убивать людей, даже в качестве протеста против этой системы, не годится ни в какие рамки.
— Александр, можно ли сам фильм рассматривать как своеобразный приговор, который выносит режиссер капитализму…

Александр: Мне кажется, у режиссера наболело. Потому что все остальные работы режиссера — это веселые и пустые комедии. Видимо, и его допекло. Режиссер сделал некоторое откровение. Исповедь, на мой взгляд.

Он не случайно снимает про 80-е картину. Это период правления [Рональда] Рейгана. Когда уничтожаются профсоюзы, режутся социальные программы. Это жесткий либеральный поворот в американской политике. Он не случайно в наше время кризиса говорит нам о 80-х.
— В фильме назревает протест против власти. Проходят многочисленные забастовки после первого убийства Джокера, оппозиция чувствует силу и поддержку. Поэтому было решено сдвинуть дату показа в России на октябрь? Мировая премьера была в августе.

Александр: Я не готов такие вещи комментировать. Я был удивлен, что этот фильм в нашей стране вообще показали.
— А почему?

Александр: Он явно не про суверенную демократию и про традиционные ценности. И не про то, каким бесспорным авторитетом является государство и власть. Он о том, что власть — для народа, и в противном случае народ может эту власть свергнуть.
— Можно ли говорить о том, что система сама порождает своих могильщиков?

Александр: Да, безусловно. Артур не транслировал идеи из фильмов Чаплина, который кстати смотрела элита Готэма. Фильм «Новые времена».
— Напомните, о чем этот фильм?

Александр: Он о том, как простой работяга день и ночь стоит у конвейера и сходит с ума. Режиссер явно снимал это для тех, кто думает и знает некий контекст.
— Можно ли теперь называть Джокера Феникса — лучшим. Или все-таки Леджер исполнил роль антигероя лучше?

Александр: «Темный Рыцарь» тогда показался неплохим. Поднимались некоторые проблемные темы. Но на фоне «Джокера» он выглядит откровенно «беззубым». Тогда это был просто комикс, в который режиссер лишь пытался вложить ряд социально значимых идей. Когда проблема безопасности встает выше свободы слова и демократии, тогда это смотрится по-вегетариански. «Джокер» режет по живому. Он приносит обществу приговор, приговор всей современной системе.
— А не слишком ли жесток фильм?

Александр: Многие кричат, что большое количество сцен насилия, что саундтреки написаны педофилами. Всегда, когда аргументы заканчиваются, правые начинают говорить о морали, нравственности и патриотизме. Явный признак того, что кто-то проворовался и ему нечем ответить на запросы общества.
— А если сравнивать Хита Леджера и Феникса?

Александр: Их просто невозможно сравнивать. Также как нельзя сравнивать квадратное с соленым. Леджер лучший исполнитель комиксового Джокера, а Феникс — это лучший драматический актер. Он показывал историю человека, а не «суперзлодея». Он убивает только мерзавцев. Это не тянет на поведение психопата. Того же карлика он его не тронул: поцеловал его в лобик и отпустил. Это очень символично.

Джокер четко понимает, кто заслуживает смерти, а кто нет. Он четко дает это понять, когда произносит фразу: вот что происходит с человеком и обществом, которое его обсерает, не признает? В тот момент он стреляет в ведущего телепередачи, которая называется «Жизнь» — Мюррея Франклина. При этом он говорит, что вы хоть из студии своей выходите? Какую реальную жизнь вы там показываете? Это упрек всей системе массовой информации, массовой дезинформации. От комиксов в остросоциальной драме «Джокер» осталась лишь пара фамилий и место действия. Режиссер через понятное объясняет непонятное.

Денис: Честно, я давно смотрел «Темного рыцаря»… Не могу сравнить, потому что плохо помню, как тогда сыграл его Леджер…
— Кто сыграл худшего Джокера, на ваш взгляд? Почему?

Денис: В «Отряде самоубийц» Джокер был не особо глубокий персонаж. Он был комиксовый такой. Просто бегать-убивать… и сам по себе этот фильм не особо хороший.

Александр: Да-да, Джаред Лето. Актер талантливый, мне очень нравится. Но до Джокера ему не хватило.
— А чего ему не хватило?

Александр: Джокер Лето — это слишком манерный персонаж. Он очень много что делает напоказ, работает на публику. Он хочет казаться, а не быть. А Джокер… И Джокер даже Леджера и Джокер тем более Феникса - это человек внутреннее свободный.
— В связи с ростом популярности, и ошеломляющими, не побоюсь этого слова, кассовыми сборами — ждать ли нам продолжения истории о безумном злодее Готэма?

Александр: Это вопрос к режиссеру. Много зависит от того, кому принадлежат авторские права. Это завершенная история. Вопрос к продюсерам. Возможно они не хотят нашлепать продолжений и сделать на этом денег. Плохо, когда протест коммерциализируется, например, как Че Гевара.
— Режиссер сказал свое слово: он выступил против капитализма. И точка после фильма — протест против капиталистической машины?

Денис: Это была завершенная история. Там нечего больше сказать. Конечно, может быть кинокомпания, которая занималась созданием фильма, захочет добавить туда Бэтмена и потом снять об этом фильм. Но это будет не то. Совершенно другой фильм. Могут скатиться в «Отряд самоубийц».

Александр: Другое дело, что система хотела на этом заработать. Она может попытается сделать продолжение. Захочет ли в этом участвовать Феникс? Он производит впечатление очень вдумчивого человека. У меня нет ощущения, что он будет участвовать в водевиле.