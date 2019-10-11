Депутат ГД оценил слова немецкого министра обороны в поддержку «Северного потока — 2»

Депутат Госдумы Игорь Ананских заявил в комментарии RT, что ФРГ является надежным партнером по проекту «Северный поток — 2».

Ранее немецкий министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила против намерений остановить строительство трубопровода, обосновав свою позицию тем, что проект необходим для энергетической безопасности ФРГ и диверсификации поставок газа.

«Очень здорово, что у российской стороны есть такой надежный партнер. Для Берлина действительно очень выгоден данный проект», — сказал по этому поводу Ананских.

Парламентарий напомнил, что Россия еще в советские годы бесперебойно поставляла Германии газ. Ввиду того, что «Северный поток — 2» является международным проектом, смысла в прекращении для его участников нет, добавил политик.