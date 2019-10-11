Задержанную в РФ израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии за контрабанду наркотиков

Суд в Химках приговорил гражданку США и Израиля Нааме Иссахар к семи с половиной годам колонии за контрабанду наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба суда в пятницу, 11 октября.

25-летнюю женщину задержали в начале апреля в столичном Шереметьеве, где она делала пересадку из Дели в Тель-Авив. Иссахар находилась в транзитной зоне аэропорта, ожидая рейс. Служебная собака обратила внимание на багаж израильтянки.

При его досмотре таможенники нашли 9,6 граммов наркотического вещества. Изъятый наркотик оказался гашишем.

Подозреваемую задержали, почти полгода она провела в СИЗО. Женщина признала вину в хранении наркотиков, но отрицала обвинения в контрабанде

Прокуратура просила приговорить ее к восьми годам колонии общего режима.