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21:01   11 Октября 2019
Весь мир

Глава Пентагона заверил, что США не бросают курдских партнеров в Сирии

Глава Пентагона заверил, что США не бросают курдских партнеров в Сирии

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты не бросают курдских партнеров в Сирии, но американские военнослужащие не должны оказаться в центре конфликта между Турцией и курдами.

На брифинге в пятницу, 11 октября, он подчеркнул, что «импульсивное решение президента Турции (Тайипа) Эрдогана о захвате северной Сирии поставило США в сложное положение».

«Мы не бросаем партнерские нам военные силы курдов, и американские военные остаются с ними в других районах Сирии», — заявил глава оборонного ведомства.

Он добавил, что безопасность военных США «остается его приоритетом».

Ранее Эспер по итогам телефонной беседы с главой Минобороны Турции решительно призвал Анкару прекратить военную операцию на севере Сирии, потому что это может угрожать американским военным и успеху в борьбе с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ).

9 октября Эрдоган объявил о старте операции «Источник мира» на севере Сирии против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Турция нанесла авиаудары по городу Рас эль-Айн и по другим приграничным сирийским городам. Позднее стало известно о начале наземной части операции.

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Автор: Саида Габиева
#сша #сирия #курды

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