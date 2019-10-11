Уральский писатель Алексей Иванов стал новым героем проекта ФАН о патриотизме

Алексей Иванов — один из самых любимых писателей у россиян. Автор книг об Урале, своей малой Родине, стал новым героем рубрики Федерального агентства новостей (ФАН) «Образы российского патриотизма».

Важная тема в творчестве Иванова — образ реки, отмечает издание. Чусовая — левый приток Камы — есть во многих произведениях автора. Чусовая у писателя выступает символом связи между реальным и потусторонним миром.

В 2007 году Иванов посвятил родной реке книгу «Message: Чусовая». По словам автора, Урал без Чусовой, «как паруса без мачты, как кони без упряжки, как планета без орбиты». Роман тепло встретили критики, хотя он написал в нетипичном для Иванова жанре нон-фикшн.

В процессе работы над произведением «Сердце пармы» писатель открыл детский художественный краеведческий музей. В Пермском крае ежегодно проходит этнофутуристический фестиваль «Зов пармы», созданный по инициативе Иванова. Ежегодно мероприятие посещают около десяти тысяч человек.

Текст Иванова «Поезд Чусовская – Тагил» в 2014 году написали 64 тысячи человек на «Тотальном диктанте». Писателю понравилось работать над текстом, а само мероприятие он считает чрезвычайно важным.

Патриотизм для Иванова заключается в скрупулезном исследовании родной страны и родного края, отмечает издание. Его читатели заново открывают для себя Россию и заново влюбляются.