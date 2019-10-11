Глава штаба Гудкова признался, что «оппозиция» получит деньги после форума Немцова

Съемочная группа ФАН встретила в столичном аэропорту Шереметьево ближайшего помощника Дмитрия Гудкова — Виталия Венедиктова, который возглавлял его избирательный штаб во время предвыборной кампании в Мосгордуму.

Виталий Венедиктов вернулся из-за рубежа в компании с Александром Соловьевым, который этой осенью пытался стать депутатом Мосгордумы, однако его не допустили до выборов из-за махинаций с подписными листами. Оба участвовали в прошедшем в Варшаве Форуме Бориса Немцова, представляя интересы своего покровителя Дмитрия Гудкова.

Александр Соловьев, заметив журналистов, попытался скрыться от объективов камер и избежать неудобных вопросов. А оставшийся совершенно один Венедиктов не придумал ничего лучше, чем просто солгать, что он приехал не из Варшавы. Однако полноценную легенду он себе на ходу все же придумать не успел. Не сообразив, откуда еще он мог прилететь в Москву, оставил эти вопросы журналистов без ответа.

Впрочем, без ответа остались и все другие вопросы журналистов. Венедиктов, который этим летом так любил поговорить, теперь хранит молчание и предпочитает не распространяться о своих путешествиях за границу.

Сбежавший Соловьев решил «спасти» друга от неудобных вопросов, призывая спрятаться в его машине, но Венедиктов отказался, все также в глубоком молчании ожидая вызванное такси. На вопросы о его роли в незаконных летних митингах в Москве и том, почему он не был задержан, как большинство его соратников, Виталий предпочел промолчать. Но на то, ожидает ли оппозицию России дополнительное финансирование после участия в форуме Немцова, где присутствовало немалое число спонсоров с Запада, он робко кивнул.

Очередной Форум Бориса Немцова прошел в польской столице 9 ноября. Главной темой в этом году стал страх, который, по мнению организаторов, якобы царит внутри и вокруг РФ. В Варшаве на этот раз собрались Алексей Навальный, Владимир Милов, Владимир Кара-Мурза, Сергей Бойко, Юлия Галямина и Сергей Петров. Такая площадка очень удобна для Запада, которому нужно создавать информационную повестку для лидеров так называемой оппозиции в РФ.

Организаторами лекций «о страхе в России» стали те, кто к самой России никак не относится. К примеру, ей занимался Фонд Бориса Немцова (Германия) Фонд Фридриха Науманна (Германия), ВОТ-Фонд (Польша). Также мероприятие активно поддержал МИД Польши, посольства Великобритании и Чехии в Польше, Фонд польско-немецкого сотрудничества и польской ассоциации «За свободную Россию». Ни одна российская НКО за организацию форума не отвечала. Спикерами же выступили люди, либо не имеющие отношения к РФ вовсе, либо имеющие жесткие антироссийские взгляды.

Долгое подробное обсуждение, как и чего нужно бояться в России станет в итоге методичкой с тезисами. Этот посыл участники форума везут в Россию, где будут распространять «страшную» повестку форума уже среди своих подчиненных, которые должны будут нести тезисы в народ.