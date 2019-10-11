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Задержанную в РФ израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии за контрабанду наркотиков

ЛНР и ДНР намерены поднять в Минске вопрос о новой дате разведения сил

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20:16   11 Октября 2019
Россия

Богданов и посол Буркина-Фасо обсудили перспективы сотрудничества двух стран

Богданов и посол Буркина-Фасо обсудили перспективы сотрудничества двух стран

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов принял посла Буркина-Фасо Антуана Сомду по его просьбе. Дипломаты обсудили перспективы совместного сотрудничества в пятницу, 11 октября.

Отмечается, что стороны обсудили пути дальнейшего развития российско-буркинийских отношений. Богданов и Сомду подтвердили обоюдный настрой Москвы и Уагадугу на активизацию политического диалога по актуальной международной и африканской проблематике.

Также дипломаты обсудили перспективы наращивания взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и других сферах.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #африка

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