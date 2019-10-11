Богданов и посол Буркина-Фасо обсудили перспективы сотрудничества двух стран

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов принял посла Буркина-Фасо Антуана Сомду по его просьбе. Дипломаты обсудили перспективы совместного сотрудничества в пятницу, 11 октября.

Отмечается, что стороны обсудили пути дальнейшего развития российско-буркинийских отношений. Богданов и Сомду подтвердили обоюдный настрой Москвы и Уагадугу на активизацию политического диалога по актуальной международной и африканской проблематике.

Также дипломаты обсудили перспективы наращивания взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и других сферах.