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19:49   11 Октября 2019
Россия

Экс-глава Мурманской области Ковтун возглавила организацию по сохранению лосося

Экс-глава Мурманской области Ковтун возглавила организацию по сохранению лосося

Экс-губернатор Мурманской области Марина Ковтун, которая досрочно покинула пост в марте текущего года, возглавила некоммерческое партнерство «Русский Лосось». Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Ковтун стала президентом экологической организации, которая поддерживает проекты, направленные на сохранение популяций лососевых видов рыб в России. На сайте «Русского Лосося» говорится, что экс-глава региона в начале 1990-х стояла у истоков становления туризма в Мурманской области, в частности, рыболовного туризма на реках всего Кольского полуострова.

«М.В. Ковтун — рыбак-нахлыстовик с большим стажем, активно продвигает принцип гуманной рыбалки — "поймал-отпустил"», — говорится в биографии на сайте.

Напомним, зкс-губернатор покинула пост, заявив, что устала. Ковтун руководила Мурманской областью почти семь лет. Ее место занял первый заместитель главы Минстроя Андрей Чибис.

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Автор: Арсений Аскольский
#ковтун #мурманская область #лосось

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