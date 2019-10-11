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 США отправят тысячи военных и технику в Саудовскую Аравию после атак на НПЗ

США отправят тысячи военных и технику в Саудовскую Аравию после атак на НПЗ
19:29   11 Октября 2019
Весь мир

США отправят тысячи военных и технику в Саудовскую Аравию после атак на НПЗ

США отправят тысячи военных и технику в Саудовскую Аравию после атак на НПЗ

Соединенные Штаты планируют отправить тысячи дополнительных военных в Саудовскую Аравию после атак на ее нефтяные объекты 14 сентября. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в пятницу, 11 октября.

По данным собеседников агентства, речь идет о «тысячах» дополнительных военнослужащих.

Ранее Пентагон заявлял, что США дополнительно разместят в Саудовской Аравии батарею ЗРК Patriot, четыре радара Sentinel и около 200 военных.

Напомним, 14 сентября беспилотники атаковали нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии, которыми владела государственная компания Saudi Aramco. Из-за нападения дронов добыча нефти сократилась более чем вдвое.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что атаку провели их бойцы.

Соединенные Штаты, в свою очередь, обвинили в атаке Иран. Арабская коалиция также считает, что к атакам причастен Тегеран. Иран отвергает обвинения в свой адрес.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #саудовская аравия

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