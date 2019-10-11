Кошкин считает, что турки в ходе новой операции в САР выступят скорее как захватчики

Грабежи и мародерство Османской империи всегда наносили урон культурному достоянию государств, которые попадали под их влияние, написал на своей странице в Twitter (@MIG29_) сирийский журналист. В связи с началом на севере уже третьей незаконной военной операции Турции на севере Сирии он вспомнил, какой ущерб принесло турецкое государство САР во время предыдущих наступлений. Об этом пишет ФАН.

Военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин заявил агентству, что турки, как и во время предыдущих вторжений, от которых страна несла страшные потери, и на этот раз не будут заботиться о безопасности граждан другой страны, о сохранности ее инфраструктуры и культурного наследия. Вероятнее, считает спикер, они опять придут не столько как защитники своих границ, сколько как захватчики.

«Маловероятно, что на этот раз изменится тактика и стратегия действий вооруженных сил Турции. На сирийской территории они действуют не впервые, и тогда зарекомендовали себя как далеко не самые щепетильные, аккуратные и учитывающие национальные интересы сирийцев участники конфликта. Наоборот, они действовали достаточно жестко и игнорировали позицию официальных властей», — уверен эксперт.

Поэтому очередное наступление Анкары вызывает такую озабоченность у Дамаска, простых жителей САР и у целого ряда других стран, добавил собеседник агентства. Кошкин отметил, что большой урон турецкие операции всегда причиняют не только курдским бандформированиям, которые, действительно, во многом сами провоцируют такие действия Анкары, но и простым сирийским гражданам, которым просто не повезло находиться близ границы.