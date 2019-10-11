Посвященный саммиту Россия-Африка в Сочи брифинг прошел в МИД РФ

Четвертый, финальный брифинг, посвященный подготовке и проведению экономического форума и саммита Россия-Африка прошел в МИД России в пятницу, 11 октября. Само мероприятие пройдет в Сочи 23-24 октября.

Брифинг для аккредитованных в Москве глав дипломатических миссий африканских стран провели спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Египта в РФ Ихаб Наср.

Африканских дипломатов ознакомили с программой экономического форума и деталями подготовки к нему в рамках саммита. С российской стороны в брифинге участвовали представители ФСО России и руководства Фонда «Росконгресс».