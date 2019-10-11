Российские ученые ЦЕРН рассказали, чем наука похожа на секс

Старший научный сотрудник НИЦ «Курчатовский институт» ИТЭФ Александр Никитенко из группы российских ученых исследовательского центра ЦЕРН признался корреспонденту «Политики Сегодня», что получает от работы истинное удовольствие.

«Наука, как секс, иногда приносит практические результаты, но иногда люди занимаются ей не для этого», — сказал ученый.

Впрочем, практических результатов сотрудники крупнейшей в мире лаборатории ядерной физики высоких энергий уже добились. Во многом благодаря ЦЕРН появился интернет, как воплощение эксперимента ученых из многих стран.

«Работали люди со всего мира. Но не могут они все время сидеть вместе. Это на моих глазах развивалось и для меня это было чудо. Это было очень интересно. Кто мог в 80-м году сказать, что будет интернет», — сказал Анатолий Романюк, который ищет с помощью большого адронного коллайдера сверхтяжелые частицы материи.

Что касается поисков «частицы бога» или бозона Хиггса, который является одним из недостающих элементов в картине мироздания, то ученые до сих пор не могут простыми словами описать предмет своих изысканий.

«Почему нас все как физиков интересует? Масса этого бозона маловата, чтобы все было стабильно в мире. Если бозон придает массу и другим частицам, то придает и самому себе. Это называется прибавка. Это все очень интересно, есть то, что мы не знаем. Спектр поисков колоссально высокий. Что мы ищем? Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что», — попытался объяснить Романюк.

В планах у расположенного в Женеве ЦЕНРа модернизация адронного коллайдера. Ученые рассчитывают получить ответы на свои вопросы увеличив энергию гигантского ускорителя частиц и построив новый стокилометровый туннель. Цена проекта — колоссальная, но научный прорыв того, вероятно, стоит.