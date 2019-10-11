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19:04   11 Октября 2019
Россия

Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Леонова

Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Леонова

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью летчика-космонавта Алексея Леонова. Дважды Герой СССР, первым вышедший в открытый космос, умер 11 октября. Ему было 85 лет.

Беглов отметил, что Россия потеряла настоящего героя, имя которого знает весь мир. Леонов был мужественным и сильным человеком, который сделал многое, чтобы сохранить лидерские позиции нашей страны в освоении околоземного пространства.

Градоначальник добавил, что Леонов много лет работал в руководстве Центра подготовки космонавтов.

«Выдающиеся заслуги Алексея Архиповича Леонова отмечены высокими наградами Родины», — заметил глава Петербурга

Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Леонова

Губернатор уверен, что память о космонавте сохранится еще надолго в сердцах россиян, передают «Невские новости».

Алексей Леонов скончался 11 октября на 86-м году жизни. В последние годы летчик-космонавт тяжело болел. Он умер в московском госпитале имени Бурденко. Прощание с Леоновым пройдет 15 октября в 11.00 на федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

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Автор: Арсений Аскольский
#петербург #беглов #леонов

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