Замглавы РЭО объяснил разницу в нормативах накоплений отходов в регионах

Замглавы Российского экологического оператора (РЭО) по информационной политике Вячеслав Духин заявил, что нормативы накопления отходов в российских регионах — это условность, которая нужна для прогнозирования цены на услуги. Так он отреагировал на обращение в Гепрокуратуру бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Титов в начале октября попросил прокуратуру проверить нормативы накопления отходов для предприятий. Его насторожил разрыв между регионами в сотни раз.

Духин, в свою очередь, подчеркнул, что тарифы можно будет установить лишь после того, как система проработает год. Тогда получится увидеть более-менее реальные цифры, привязанные к регионам. Он призвал к диалогу, который позволит привести цифры к реальным.

«Этот диалог точно должен быть между предпринимателями и региональными чиновниками. При чем здесь прокуратура?», — недоумевает Духин.

По данным СМИ, регионы хотят передать РЭО функции по установлению нормативов, поскольку, чтобы те были едиными и унифицированными. Духин с такой позицией не согласился, так как, по его словам, оператор может только ввести единые принципы их формирования.

«Российский экологический оператор» признает наличие проблемы — огромной разницы в нормативах, но подчеркивает ответственность предпринимателей. Духин заявил, что бизнес не ведет диалог с властями по поводу нормативов и тарифов. Об этом сообщает телеканал «360».