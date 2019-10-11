Сыгравший Леонова актер назвал космонавта большой личностью, неравнодушой к стране

Советский космонавт Алексей Леонов, первым вышедший в открытый космос, ушел из жизни в пятницу, 11 октября. Про его подвиг сняли фильм «Время первых». Роль молодого Леонова в нем сыграл актер Евгений Миронов. «360» поговорил с ним о личности космонавта.

«Мне очень импонировало, что это безумно творческий человек. К любой задаче он подходил не просто с серьезностью, а с какой-то моцартовской легкостью», — поделился актер.

По словам Миронова, космонавт творчески относился к жизни и с легкостью воспринял идею снимать фильм. Актер отметил, что познакомился с Леоновым до съемок, а затем подружился. Он считает космонавта «большой личностью» и очень важным открытием в своей жизни.

«Я понимаю, что только такие люди могут совершать подвиги, причем не только в космосе, но и на Земле», — добавил Миронов.

Леонов «был неравнодушный к стране человек», отметил актер. Он пытался самостоятельно внести вклад в развитие России — у него был фонд, который «много чем занимался».

Алексей Леонов умер в пятницу, 11 октября. Ему было 85 лет. Прощание с космонавтом пройдет 15 октября в 11. Она федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. В последние годы жизни Леонов тяжело болел. Он скончался в московском госпитале имени Бурденко.