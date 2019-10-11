Обиженные предательством США курды могут спровоцировать возвращение ИГ* в Сирии

Внешняя политика США в отношении Сирии привела к тому, что ее фактическими заложниками стали простые американские военные, которые выполняют боевые задачи на территории республики. Такое мнение выразил военный корреспондент Олег Блохин в своем Telegram-канале.

Федеральное агентство новостей отмечает, что как минимум 1100 военных США остается в Сирии на прежних позициях, о чем Вашингтон умалчивает. Также не сообщается о реальной опасности для них в сложившейся обстановке на северо-востоке Сирии. Издание называет американцев целью номер один для всех участников конфликта.

Приказ президента США Дональда Трампа отвести войска от сирийско-турецкой границы застал врасплох сам американский контингент в стране, в том числе военных советников, обучавших там курдов. В районе города Камышлы, расположенного на северо-востоке, скопилось более тысячи солдат и офицеров западной коалиции во главе с США, которые ждут эвакуации.

Доктор военных наук Анатолий Матвийчук в беседе с ФАН отметил, что распоряжение Трампа смешало карты многим сторонам противостояния и привело к новому витку дестабилизации в Сирии. Противостояние турок и курдов ставит под угрозу жизни солдат сил международной коалиции.

«США оказались между двух огней: Демократические силы Сирии (SDF) – это фактически их пехота в арабской республике и шанс расчленить страну и пошатнуть позиции официального Дамаска; Анкара же – союзник по НАТО», —считает специалист.

Трамп не поддерживает Анкару, но и не препятствует ей. Такой шаг оказался потрясением для стран западной коалиции — Франции и Великобритании, которые рассчитывали на силы США, от которых они зависели.

При этом самим американцам тоже угрожает опасность, считает эксперт. Радикальные отряды курдских SDF всерьез обижены очередным предательством Вашингтона и вполне могут отомстить США. Курды заявили прекращение борьбы с «Исламским государством» (запрещено в РФ), а, соответственно, могут открыть все лагеря, которые блокировали остатки бандформирований.

«Если так, то в результате террористы, конечно, воспрянут духом и серьезно усилят активность», – подытожил Анатолий Матвийчук.

*«Исламское государство» (ИГ )— террористическая группировка, запрещена в РФ