Основатель ФБК Алексей Навальный на Форуме Бориса Немцова в Польше выступил против системной оппозиции в России. Системных либералов блогер окрестил русофобами, не приносящих никакой пользы обществу, хотя сам поддерживал кандидатов от КПРФ и «Яблока» при помощи «Умного голосования». Об этом сообщает издание «Народные новости».

После того, как Минюст объявил о том, что ФБК Навального попал в список иностранных агентов за получение денег из-за рубежа, его представители, в том числе и сам основатель, принялись заверять, что «ни копейки» не получали от западных лиц и структур. Выяснилось, что в этом году зарубежные компании производили транши на счета конторы скандально известного блогера по меньшей мере на сумму 140 тысяч рублей.

Выступление Навального на Форуме Бориса Немцова в Варшаве во всей «красе» демонстрирует его деятельность. В дискуссии с профессором Стэнфорда Фрэнсисом Фукуямой, долгие годы выступающего за революцию в России, Навальный назвал системную оппозицию русофобами, не делающими для общества ничего полезного.

«Посмотрите на этих системных либералов. Как только они входят во власть, мы читаем их заявления и понимаем, что это самые настоящие кошмарные русофобы. Только что они были демократами, а теперь начинают говорить о каких-то темных сторонах русского и российского народа», — заявил Навальный.

Блогер также заметил, что не знает ни одного системного либерала, ни из партии «Яблоко», ни из партии «Союз правых сил», которые делали бы действительно что-то полезное. По его словам, системная оппозиция лишь призвана упрочить «режим».

Эти заявления Навального звучат весьма интересно, учитывая его попытки протолкнуть во власть представителей «Яблока», КПРФ и других партий из все той же системной оппозиции при помощи проекта «Умное голосование» (УГ).

До выборов основатель ФБК открыто призывал столичных избирателей отдавать свои голоса за Дарью Беседину, хотя она фактически выступала от партии «Яблоко». Навальновское УГ также активно продвигало во власть представителей партии КПРФ, которая является самой сильной из системной оппозиции в России. Однако с потенциальными спонсорами с Запада в Варшаве Навальному не сложно было сделать вид, что он выступает против всей власти, в том числе и системных оппозиционеров.

Однако мало кого уже удивляет столь лицемерная позиция господина Навального. УГ как проект потерпел крах, так как из предложенного списка кандидатов в Москве, где у Навального основные интересы, лишь треть с большим усилием получила депутатские места в Мосгордуме. На глазах зарубежной публики блогер был вынужден сделать вид, что вовсе не оказывал поддержку системной оппозиции в России. Эта позиция в отличии от правды должна больше заинтересовать западных спонсоров Навального, который намерен получать от них деньги для нагнетания революционных настроений в РФ.