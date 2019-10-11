В ЦЕРН рассказали, что будет, если в адронный коллайдер бросить лом

Сотрудники Европейской организации по ядерным исследованиям, крупнейшей в мире лаборатории физики высоких энергий ЦЕРН (CERN) ответили на вопрос «Политики Сегодня», что произойдет, если в работающий большой адронный коллайдер бросить лом.

По словам сотрудника библиотеки ЦЕРН, координатора и переводчика Марины Савино безумному экспериментатору будет не так-то просто добраться до гигантского ускорителя заряженных частиц.

«Вряд ли в коллайдер можно бросить лом, он находится в тоннеле на глубине сто метров. Когда он работает, доступа туда нет», — сказала она.

Старший научный сотрудник НИЦ «Курчатовский институт» ИТЭФ Александр Никитенко добавил, что попадание железа обернется для работающего ускорителя практически фатальным ударом.

«Он много чего разрушит, если его туда бросят. Поэтому просят убрать часы, металлические предметы», — объяснил ученый.

С помощью адронного коллайдера ученые продолжают искать недостающие элементы в картине мироздания. Ускоритель позволяет сталкивать частицы на сверхвысоких скоростях и фиксировать такие столкновения. Снимки изучают физики и делают выводы о том, как организовалась вселенная. Согласно последним исследованиям началом всего послужил большой взрыв, произошедший 13 миллиардов лет назад. В настоящий момент в ЦЕРН работают представители 23 стран. От России в научном центре зарегистрированы около 1200 человек.