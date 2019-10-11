Глава отделения Национального Центра помощи рассказал о поисках убитой в Саратове девочки

Глава всероссийского студенческого корпуса спасателей по Саратовской области, руководитель отделения Национального Центра помощи в регионе Сергей Чертков в беседе с ФАН раскрыл подробности поиска пропавшей девятилетней школьницы, которую нашли убитой возле гаражей.

Ребенок пропал 9 октября. Утром девочка ушла в школу и не вернулась домой. Пропавшую искали около полутора суток. По одной из версий, убийца уже сознался в преступлении. По его словам, он заприметил заброшенный гараж несколько месяцев назад, поменял там замок и завладел им.

Мужчина рассказал, что 9 октября пропавшая школьница спросила, его ли это гараж. Задержанный решил, что имущество может принадлежать семье девочки, испугался разоблачения, затащил ребенка в гараж и убил. Следователи проверяют показания.

По словам Черткова, ребенка искали два дня. У всероссийского студенческого корпуса спасателей был свой штаб, отряд насчитывал 13 человек.

«Мои студенты с листовками обходили и осматривали места. Мы вели свое расследования под моим руководством», — заявил он.

МВД работало по своей линии. Когда след девочки прервался, стало ясно, что нужно вскрывать гаражи. МВД составило фоторобот и стало пробивать его, рассказал собеседник агентства. На месте работали СК, сотрудники ППС, экстренные службы и студенты.

Напомним, тело ребенка нашли накануне. Девочка не дошла до дома 70 метров. По подозрению в убийстве задержали мужчину 1984 года рождения, он дал признательные показания. Ранее он был судим неоднократно.

Специально для обучения волонтеров в Саратовскую область прибыл специалист Национального центра помощи. Для этого привлекли опытных волонтеров из студенческого корпуса спасателей. Специальный обучающий курс для волонтеров в Саратове пройдет в эти выходные.