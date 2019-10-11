Лидером по долгам за электроэнергию стал Северный Кавказ

Задолженность потребителей оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) за 2019 год выросла на 0,8 миллиардов рублей и достигла 75,7 миллиардов рублей.

Об этом пишет News.ru со ссылкой на данные Аналитического центра при правительстве РФ. Прирост задолженности по сравнению с таким же периодом минувшего года составил 1,1 миллиарда рублей.

Самую большую сумму — 57,6 миллиардов рублей должны оптовые потребители Северо-Кавказского федерального округа. Это 76% всего объема задолженности. По данным ПАО «Россети» главный должник — Республика Дагестан.

Задолженность потребителей на розничном рынке электроэнергии и мощности (РРЭ) за 2019 год выросла на 29,7 миллиардов рублей — до 274,3 миллиардов рублей. Прирост задолженности по сравнению с таким же периодом минувшего года составил 21 миллиард рублей.

Самые плохие показатели по расчетам показывает население (97,6%), а основной объем задолженности приходится на непромышленных потребителей (52% всего объёма задолженности на РРЭ).