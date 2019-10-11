Эрдоган обсудил со Столтенбергом военную операцию в Сирии

Турецкий лидер Тайип Эрдоган встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в пятницу, 11 октября, с Стамбуле. Об этом сообщили в администрации турецкого лидера.

Ранее стало известно, что политики планируют обсудить военную операцию в Сирии. Конкретное содержание переговоров не сообщается.

Кроме того, Столтенберг встретился с главами МИД и Минобороны Турции Мевлютом Чавушоглу и Хулуси Акаром. На встрече с главой внешнеполитического ведомства генсек НАТО выразил обеспокоенность турецкой операцией на севере Сирии и рисками дестабилизации в регионе.

Напомним, 9 октября турецкая армия начала операцию «Источник мира» на севере Сирии. Она направлена против запрещенных Рабочей партии Курдистана и ИГ*.

*Террористическая организация, запрещена в РФ