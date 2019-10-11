Организаторы незаконной акции 13 октября в Москве получили предостережение прокуратуры

Прокуратура Москвы вынесла предостережение члену политсовета столичного отделения Партии перемен, начальнице штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова Эльвире Вихаревой за призывы в соцсетях участвовать в несогласованной акции 13 октября. В прокуратуре предупредили об ответственности по закону за участие в данном мероприятии.

Пресс-служба ведомства подчеркнула, что митинг с органами исполнительной власти российской столицы в установленном порядке никто не согласовал.