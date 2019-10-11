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16:53   11 Октября 2019
Россия

Организаторы незаконной акции 13 октября в Москве получили предостережение прокуратуры

Организаторы незаконной акции 13 октября в Москве получили предостережение прокуратуры

Прокуратура Москвы вынесла предостережение члену политсовета столичного отделения Партии перемен, начальнице штаба незарегистрированного  кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова Эльвире Вихаревой за призывы в соцсетях участвовать в несогласованной акции 13 октября. В прокуратуре предупредили об ответственности по закону за участие в данном мероприятии.

Пресс-служба ведомства подчеркнула, что митинг с органами исполнительной власти российской столицы в установленном порядке никто не согласовал.

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Автор: Алла Ларионова
#москва #прокуратура #незаконная акция

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