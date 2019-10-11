NASA прервало трансляцию выхода в космос астронавтов, чтобы сообщить о смерти Леонова

NASA прервало прямую трансляцию выхода в открытый космос своих астронавтов, чтобы сообщить о смерти советского космонавта Алексея Леонова.

На кадрах трансляции появилась фотография космонавта с сообщением о его смерти. В пятницу, 11 октября, в 14:44 (мск) астронавты Эндрю Морган и Кристина Кук вышли в космос с борта МКС, чтобы заменить две водородно-никелевые батареи на более мощные.

Описание операции прервалось, чтобы сообщить об уходе из жизни Леонова.

Алексей Леонов умер в пятницу, 11 октября. Ему было 85 лет. Прощание с космонавтом пройдет 15 октября в 11. Она федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. В последние годы жизни Леонов тяжело болел. Он скончался в московском госпитале имени Бурденко.