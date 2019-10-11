Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Алексея Леонова в связи с его смертью. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Они очень хорошо знали друг друга. В ближайшее время президент направит телеграмму с соболезнованиями родным космонавта», — сказал он.

Алексей Леонов умер в пятницу, 11 октября, в московском госпитале имени Бурденко после продолжительной болезни. Ему было 85 лет.

Госкорпорация «Роскосмос» с прискорбием сообщает о том, что на 86-м году жизни скончался космонавт № 11, первый в мире человек, вышедший в открытый космос, Дважды Герой Советского Союза Алексей Архипович Леонов. pic.twitter.com/9BqedC1RAp — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 11, 2019

Прощание с космонавтом пройдет 15 октября в 11.00 на федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах