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 NASA прервало трансляцию выхода в космос астронавтов, чтобы сообщить о смерти Леонова

NASA прервало трансляцию выхода в космос астронавтов, чтобы сообщить о смерти Леонова

16:24   11 Октября 2019
Россия

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Леонова

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Леонова

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Алексея Леонова в связи с его смертью. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Они очень хорошо знали друг друга. В ближайшее время президент направит телеграмму с соболезнованиями родным космонавта», — сказал он. 

Алексей Леонов умер в пятницу, 11 октября, в московском госпитале имени Бурденко после продолжительной болезни. Ему было 85 лет.

Прощание с космонавтом пройдет 15 октября в 11.00 на федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #соболезнования #общество #леонов

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