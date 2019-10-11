Песков рассказал о подготовке саммита в «нормандском» формате

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, как идет подготовка к саммиту в «нормандском» формате по Украине. Об этом стало известно 11 октября, в пятницу.

По словам Пескова, подготовка к мероприятию идет на уровне помощников президентов. Он подчеркнул, что после ее завершения лидеры решат вопрос о дате встречи.

«Работу ещё предстоит завершить, ещё предстоит понять, что может считаться всеми сторонами завершённой подготовкой к этому саммиту. И потом уже президенты будут самостоятельно принимать решение по дате такой встречи», — ответил Песков журналистам.

Ранее пресс-секретарь президента РФ прокомментировал идею встречи российского лидера Владимира Путина и украинского главы Владимира Зеленского в ходе саммита СНГ.