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16:26   11 Октября 2019
Россия

Песков рассказал о подготовке саммита в «нормандском» формате

Песков рассказал о подготовке саммита в «нормандском» формате

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, как идет подготовка к саммиту в «нормандском» формате по Украине. Об этом стало известно 11 октября, в пятницу.

По словам Пескова, подготовка к мероприятию идет на уровне помощников президентов. Он подчеркнул, что после ее завершения лидеры решат вопрос о дате встречи. 

«Работу ещё предстоит завершить, ещё предстоит понять, что может считаться всеми сторонами завершённой подготовкой к этому саммиту. И потом уже президенты будут самостоятельно принимать решение по дате такой встречи», — ответил Песков журналистам. 

Ранее пресс-секретарь президента РФ прокомментировал идею встречи российского лидера Владимира Путина и украинского главы Владимира Зеленского в ходе саммита СНГ. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #песков #политика #общество

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