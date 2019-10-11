«Роскосмос» окрасил сайт в черно-белый цвет после смерти Леонова

«Роскосмос» окрасил официальный сайт в черно-белый цвет в связи со смертью прославленного космонавта Алексея Леонова. Об этом стало известно в пятницу.

Изображения на официальном сайте ведомства сегодня превратились из цветных в черно-белые.

О кончине знаменитого космонавта Алексея Леонова стало известно 11 октября. Он умер на 86-м году жизни после продолжительной болезни. Известно, что похоронят Леонова 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.