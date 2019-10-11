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 NASA прервало трансляцию выхода в космос астронавтов, чтобы сообщить о смерти Леонова

NASA прервало трансляцию выхода в космос астронавтов, чтобы сообщить о смерти Леонова

16:10   11 Октября 2019
Россия

«Роскосмос» окрасил сайт в черно-белый цвет после смерти Леонова

«Роскосмос» окрасил сайт в черно-белый цвет после смерти Леонова

«Роскосмос» окрасил официальный сайт в черно-белый цвет в связи со смертью прославленного космонавта Алексея Леонова. Об этом стало известно в пятницу.

Изображения на официальном сайте ведомства сегодня превратились из цветных в черно-белые. 

О кончине знаменитого космонавта Алексея Леонова стало известно 11 октября. Он умер на 86-м году жизни после продолжительной болезни. Известно, что похоронят Леонова 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #леонов #роскосомс

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