«Роскосмос» окрасил сайт в черно-белый цвет после смерти Леонова
«Роскосмос» окрасил официальный сайт в черно-белый цвет в связи со смертью прославленного космонавта Алексея Леонова. Об этом стало известно в пятницу.
Изображения на официальном сайте ведомства сегодня превратились из цветных в черно-белые.
О кончине знаменитого космонавта Алексея Леонова стало известно 11 октября. Он умер на 86-м году жизни после продолжительной болезни. Известно, что похоронят Леонова 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.
Госкорпорация «Роскосмос» с прискорбием сообщает о том, что на 86-м году жизни скончался космонавт № 11, первый в мире человек, вышедший в открытый космос, Дважды Герой Советского Союза Алексей Архипович Леонов. pic.twitter.com/9BqedC1RAp— РОСКОСМОС (@roscosmos) October 11, 2019