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16:16   11 Октября 2019
Россия

Число совершенных в наркотическом опьянении преступлений сократилось в два раза в России

Число совершенных в наркотическом опьянении преступлений сократилось в два раза в России

Преступлений, совершенных под действием наркотиков, сократилось в России в два раза за последние три года. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

«За последние три года их число уменьшилось с 28,2 тысячи до 14,6 тысячи», — отметили в ведомстве. 

За первые шесть месяцев текущего года всего было совершено 5,9 тысячи подобных преступлений.

Несмотря на такую статистику, правоохранительным органам еще предстоит устранить некоторые недостатки в своей работе, которые делают ее менее эффективной. С 2017 года по второй квартал 2019 года прокуроры обнаружили более 20 тысяч нарушений закона в области противодействия незаконному обороту наркотиков.

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Автор: Виктория Разумовская
#генпрокуратура #наркотики #преступления

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