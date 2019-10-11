Путин считает, что удерживаемые курдами боевики могут разбежаться из-за операции Анкары

Российский лидер Владимир Путин заявил о возможном бегстве боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) с севера Сирии после турецкой операции против курдов. Сейчас террористы удерживаются курдскими военными формированиями.

«На севере Сирии есть зоны, где сосредоточены боевики ИГ*. Они до сих пор охранялись курдскими военными формированиями. Теперь турецкая армия туда входит, курды бросают эти лагеря. По сути, это лагеря содержания боевиков ИГ*. Они просто могут разбежаться», — подчеркнул президент.

Путин заявил, что не уверен, сможет ли армия Турции взять это под контроль, и как быстро.

9 октября Эрдоган объявил о старте операции «Источник мира» на севере Сирии против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Турция нанесла авиаудары по городу Рас эль-Айн и по другим приграничным сирийским городам.

Позднее стало известно о начале наземной части операции. Минобороны Турции сообщило, что военные нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии.

СМИ пишут о жертвах и раненных среди мирных жителей.

*«Исламское государство» (ИГ)— террористическая группировка, запрещена в РФ