Космонавт Джанибеков рассказал о лучших чертах ушедшего из жизни Леонова

Летчик-космонавт Владимир Джанибеков заявил, что смерть прославленного космонавта Алексея Леонова — большая потеря для всей страны. Об этом он заявил 11 октября телеканалу «360».

Джанибеков отметил, что Леонов не только настоящим профессионалом своего дела, но и при этом оставался отзывчивым человеком.

«Главное — его внутреннее, духовное богатство. Кому он только ни помогал! Благодаря ему город Гагарин приобрел современное звучание» — сказал Владимир Джанибеков

Летчик-космонавт напомнил, что именно при участии Леонова была открыта Международная ассоциация участников космической деятельности. Собеседник «360» подчеркнул, что Алексей Архипович нравился ему за надежность, честность, открытость и доступность. Леонов был для него всегда прекрасным примером и учителем.

Прославленный космонавт Алексей Леонов умер в пятницу, 11 октября в госпитале имени Бурденко после продолжительной болезни. Его похоронят 15 октября.