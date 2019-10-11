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 NASA прервало трансляцию выхода в космос астронавтов, чтобы сообщить о смерти Леонова

NASA прервало трансляцию выхода в космос астронавтов, чтобы сообщить о смерти Леонова

15:51   11 Октября 2019
Россия

Космонавт Джанибеков рассказал о лучших чертах ушедшего из жизни Леонова

Космонавт Джанибеков рассказал о лучших чертах ушедшего из жизни Леонова

Летчик-космонавт Владимир Джанибеков заявил, что смерть прославленного космонавта Алексея Леонова — большая потеря для всей страны. Об этом он заявил 11 октября телеканалу «360».

Джанибеков отметил, что Леонов не только настоящим профессионалом своего дела, но и при этом оставался отзывчивым человеком. 

«Главное — его внутреннее, духовное богатство. Кому он только ни помогал! Благодаря ему город Гагарин приобрел современное звучание» — сказал Владимир Джанибеков

Летчик-космонавт напомнил, что именно при участии Леонова была открыта Международная ассоциация участников космической деятельности. Собеседник «360» подчеркнул, что Алексей Архипович нравился ему за надежность, честность, открытость и доступность. Леонов был для него всегда прекрасным примером и учителем. 

Прославленный космонавт Алексей Леонов умер в пятницу, 11 октября в госпитале имени Бурденко после продолжительной болезни. Его похоронят 15 октября. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #леонов

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